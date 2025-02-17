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Превратить «хостелы» в «ночлежки» предлагают в Госдуме

Депутаты Госдумы намерены превратить «хостелы» в «ночлежки». Речь в этом случае идёт о переименовании, сообщает ИА DEITA.RU. По мнению автора предложения, реализация инициативы позволит защитить русский язык от англицизмов.

Источник: ДЕЙТА

Обращения с предложением переименовать «хостелы» в «ночлежки» в адрес ассоциаций хостелов направил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По данным РИА Новости, суть предложения заключается в переименовании хостелов и использовании названия «ночлежка» для данного вида средств размещения. Автор полагает, что это позволит называть «вещи своими именами», а также «поможет лучше отразить суть и функции такого жилья».

Наряду с этим Дмитрий Гусев в обращениях отмечает, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов. Это является ещё одним доводом в пользу отказа от использования слова «хостел», а также иных иностранных слов, а в особенности тех, у которых имеются общепринятые аналоги.

Госдума