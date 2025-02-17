Превратить «хостелы» в «ночлежки» предлагают в Госдуме

Наряду с этим Дмитрий Гусев в обращениях отмечает, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов. Это является ещё одним доводом в пользу отказа от использования слова «хостел», а также иных иностранных слов, а в особенности тех, у которых имеются общепринятые аналоги.