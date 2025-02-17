FT: растущее число летательных аппаратов потребует пересмотра управления полетами

По оценкам консалтинговых компаний Oliver Wyman и Bain, к 2034 году число пассажирских самолетов вырастет на треть до более 36 тыс. К этому времени они «будут делить небо» с более чем 10 тыс. электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — летающими такси. Их появление значительно усложнит управление движением на нижних уровнях воздушного пространства — во время взлета и посадки самолетов.