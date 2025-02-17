FT: растущее число летательных аппаратов потребует пересмотра управления полетами

По оценкам консалтинговых компаний Oliver Wyman и Bain, к 2034 году число пассажирских самолетов вырастет на треть до более 36 тыс. К этому времени они «будут делить небо» с более чем 10 тыс. электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — летающими такси. Их появление значительно усложнит управление движением на нижних уровнях воздушного пространства — во время взлета и посадки самолетов.
Кроме того, авиации придется учитывать данные о тысячах запусков ракет. Потенциально высокий риск представляет для самолетов «неуправляемое возвращение» космических объектов и падение обломков. По словам Кена Куинна, партнера юридической фирмы Clyde & Co, бывшего советника Федерального управления гражданской авиации США (FAA), «устранение орбитального мусора становится критически важной проблемой безопасности и управления воздушным движением». «Это представляет все большую угрозу для коммерческой авиации и требует лучшего управления», — отметил он.
«Все больше пользователей с большим количеством транспортных средств хотят использовать воздушное пространство», — констатировал представитель Организации гражданского аэронавигационного обслуживания (CANSO) Эдуардо Гарсия. И предоставляемые организацией услуги придется, по его словам, «существенно изменить».
Он также полагает, что может наступить момент, когда летательных аппаратов станет слишком много, чтобы справиться с помощью традиционной системы управления воздушным движением. Вероятным ответом на данную ситуацию Гарсия считает автоматизацию. «Существует предел когнитивных возможностей человека для управления различными транспортными средствами, перемещающимся с разными скоростями, во все более загруженном воздушном пространстве». В подобной ситуации «понадобится больше автоматизации и искусственного интеллекта» для поддержки работы специалистов, уточнил эксперт.