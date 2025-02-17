В Волгограде ввели в эксплуатацию логистический центр Wildberries

— На данном объекте будут осуществляться сбор, хранение, сортировка и перераспределение всех видов товаров для интернет-торговли. После выхода на проектную мощность центр начнет обслуживать не только Волгоградскую область, но и ряд южных регионов страны, — сообщили в горадминистрации.