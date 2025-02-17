В дорожной сфере Казахстана вводятся изменения

Вместе с тем, в Классификацию включены и другие виды работ, такие как ручная и механизированная уборка автодорог, мостовых сооружений и тоннелей, объектов сервиса, откачка дождевых, талых и паводковых вод, обслуживание интеллектуальных транспортных систем, технических средств связи и других видов работ, выполняемых дорожными организациями, которые ранее не были предусмотрены.