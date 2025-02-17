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Правительство выделило дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области

Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наём жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из-за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано.

Источник: РИА "Новости"

Средства из резервного фонда Правительства будут предоставлены для выплаты компенсации за период с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также предстоящий период — февраль — апрель 2025 года, что позволит своевременно возместить гражданам понесённые ими расходы за наём жилья.

Говоря о принятом решении на заседании Правительства 13 февраля, Михаил Мишустин отметил, что этот вопрос недавно подробно обсуждался на встрече Президента с врио губернатора Курской области.

«Чтобы помочь людям, важно в постоянном режиме анализировать все возникающие проблемы и незамедлительно принимать нужные решения, включая финансовые», — подчеркнул Председатель Правительства.

Также подписано распоряжение о выделении дополнительных средств на выплату единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Её получат 3 тысячи человек.

экономика
бюджет
Мишустин Михаил