Правительство выделило дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области

Средства из резервного фонда Правительства будут предоставлены для выплаты компенсации за период с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также предстоящий период — февраль — апрель 2025 года, что позволит своевременно возместить гражданам понесённые ими расходы за наём жилья.
Говоря о принятом решении на заседании Правительства 13 февраля, Михаил Мишустин отметил, что этот вопрос недавно подробно обсуждался на встрече Президента с врио губернатора Курской области.
«Чтобы помочь людям, важно в постоянном режиме анализировать все возникающие проблемы и незамедлительно принимать нужные решения, включая финансовые», — подчеркнул Председатель Правительства.
Также подписано распоряжение о выделении дополнительных средств на выплату единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Её получат 3 тысячи человек.