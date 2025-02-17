Правительство выделило дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области

Средства из резервного фонда Правительства будут предоставлены для выплаты компенсации за период с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также предстоящий период — февраль — апрель 2025 года, что позволит своевременно возместить гражданам понесённые ими расходы за наём жилья.