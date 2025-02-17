Строительство производства инструментов за 3 млрд рублей начали в Дзержинске

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2019 году «Красный октябрь» намеревался построить производство металлорежущего инструмента к 2023 году. На тот момент параметры проекта предусматривали 150 млн руб. инвестиций и 50 рабочих мест. В 2022 году объем инвестиций в этот проект увеличился до 400 млн руб.