На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан

«В самом сердце исламского мира, на территории священной мечети Масжид аль-Харам, открылся первый узбекский ресторан. Заведение, расположенное на 3-м этаже легендарного комплекса “The Clock Tower”, уже стало популярным местом среди паломников и гостей со всего мира», — говорится в сообщении.