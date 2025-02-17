ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан, сообщает ИА «Дунё».
«В самом сердце исламского мира, на территории священной мечети Масжид аль-Харам, открылся первый узбекский ресторан. Заведение, расположенное на 3-м этаже легендарного комплекса “The Clock Tower”, уже стало популярным местом среди паломников и гостей со всего мира», — говорится в сообщении.
В реализации этого проекта активно участвовали посольство Узбекистана в Саудовской Аравии и Генеральное консульство в Джидде.
Ресторан, рассчитанный на 450 гостей, предлагает блюда узбекской кухни, знакомит посетителей с богатой гастрономической культурой республики.
Отмечается, что заведение играет важную роль в продвижении туристического потенциала Узбекистана.
«Благодаря богатому меню, включающему плов, самсу, шурпу, манты и другие традиционные блюда, ресторан становится своеобразным гастрономическим мостом между Узбекистаном и паломниками со всего мира», — говорится в сообщении.