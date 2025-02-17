Общественники подготовили оригинальный подарок для недобросовестных перевозчиков

По результатам исследования, которое ОПИ проводила в ноябре прошлого года, общественники выяснили, что более половины транспортно-логистических компаний (ТЛК) практикуют выдачу «серых» зарплат в конвертах, занижение страховые взносов, списание НДС и нерегистрируемые переработки. ОПИ обратилось с письмом в Федеральную налоговую службу (ФНС), и теперь недобросовестными перевозчиками займутся налоговики. Суммарно в результате финансовых махинаций ТЛК бюджет мог недосчитаться около 920 млрд рублей налоговых и страховых отчислений за год. Есть и смежные эффекты, которые «серая» логистика передает на всю экономику, когда можно за наличные перевести практически любой груз — контрабандный, контрафактный, фальсифицированный.