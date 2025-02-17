Еще одну стеклоомывающую жидкость из РФ запретили ввозить в Беларусь

Запрет закреплен в постановлении заместителя министра — главного государственного санитарного врача Беларуси от 14 февраля 2025 года № 5. В связи с принятием постановления импортеры (поставщики) опасной продукции обязаны не допустить выпуск в обращение стеклоомывающей жидкости, возвратить или утилизировать эту продукцию, информировать Минздрав о принятых мерах в срок не позднее тридцати дней с даты принятия постановления.