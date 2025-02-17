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Еще одну стеклоомывающую жидкость из РФ запретили ввозить в Беларусь

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь запретили ввозить еще одну стеклоомывающую жидкость из РФ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Запрет ввоза на территорию Беларуси, реализации, хранения, транспортировки, использования введен в отношении стеклоомывающей жидкости «Снежная королева “Дарья” −30 (ООО “Химпартнер”, РФ). Такое решение принято в связи с выявленным превышением установленного едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), гигиенического норматива по содержанию метанола.

Запрет закреплен в постановлении заместителя министра — главного государственного санитарного врача Беларуси от 14 февраля 2025 года № 5. В связи с принятием постановления импортеры (поставщики) опасной продукции обязаны не допустить выпуск в обращение стеклоомывающей жидкости, возвратить или утилизировать эту продукцию, информировать Минздрав о принятых мерах в срок не позднее тридцати дней с даты принятия постановления.