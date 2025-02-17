Товарооборот между Беларусью и Россией может побить рекордные 60 млрд долларов

Советник-посланник посольства России в Беларуси обратил внимание на то, что очень хороший диалог происходит в экономической сфере на ежегодных форумах регионов. Он пояснил, что каждый раз на указанном мероприятии закладывается основа, которая находит продолжение в практическом сотрудничестве между Беларусью и регионами России.