Товарооборот между Беларусью и Россией может побить рекордные 60 млрд долларов. Подробности в интервью телеканалу СТВ озвучил советник-посланник посольства России в Беларуси Петр Фролов.
— Сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе $60 млрд. Думаю, мы потолок этот пробьем, опять выйдем на очередной рекордный уровень, — подчеркнул Фролов.
Советник-посланник посольства России в Беларуси обратил внимание на то, что очень хороший диалог происходит в экономической сфере на ежегодных форумах регионов. Он пояснил, что каждый раз на указанном мероприятии закладывается основа, которая находит продолжение в практическом сотрудничестве между Беларусью и регионами России.
Фролов заметил, что в начале 2025 года уже несколько российских губернаторов посетили Беларуси.
— В проекте мы заглядываем не слишком далеко, где-то до апреля. Астраханская область, Приморский край впереди у нас, Свердловск, — отметил советник-посланник посольства России в Беларуси.
По его словам, будет еще достаточное число мероприятий. Он пояснил, что особенность названных визитов состоит в том, что речь идет о практической составляющей сотрудничества, собираются рабочие группы, ведутся переговоры между действующими субъектами экономических отношений.
— Поэтому планы у нас очень большие, серьезные, будем продолжать в том же темпе и в том же духе, — подчеркнул Петр Фролов.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рекордный товарооборот в $54 млрд у Беларуси и РФ в 2023.
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