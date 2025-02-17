В Воронеже в программу капремонта добавили дома, исключив аварийные

В Воронежской области в программу капремонта на 2023−2052 годы дополнительно включили 106 многоквартирных домов, сообщили в ФКР.
Собственники квартир в этих домах начнут платить взносы на капремонт с сентября этого года, первые квитанции придут в октябре.
В течение трех месяцев владельцам помещений необходимо определиться со способом формирования фонда капремонта: на счете регионального оператора или на спецсчете.
Из программы исключили 89 домов: 39 признаны аварийными, 44 идут под снос по договорам о развитии застроенных территорий, и 6 исключены по техническим причинам.
Таким образом, в актуальную программу капремонта включено 9100 зданий, в том числе 4725 в Воронеже и 4375 в районах области.