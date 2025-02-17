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В Воронеже в программу капремонта добавили дома, исключив аварийные

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

В Воронежской области в программу капремонта на 2023−2052 годы дополнительно включили 106 многоквартирных домов, сообщили в ФКР.

Собственники квартир в этих домах начнут платить взносы на капремонт с сентября этого года, первые квитанции придут в октябре.

В течение трех месяцев владельцам помещений необходимо определиться со способом формирования фонда капремонта: на счете регионального оператора или на спецсчете.

Из программы исключили 89 домов: 39 признаны аварийными, 44 идут под снос по договорам о развитии застроенных территорий, и 6 исключены по техническим причинам.

Таким образом, в актуальную программу капремонта включено 9100 зданий, в том числе 4725 в Воронеже и 4375 в районах области.

ЖКХ