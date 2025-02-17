Угрозу для жителей соседних домов выявили при строительстве высотки в Воронеже

Нарушения при строительстве многоэтажного дома на проспекте Труда установила инспекция государственного строительного надзора Воронежской области. Об этом сообщили 17 февраля в пресс-центре регионального правительства.
Речь идет о высотке с подземным паркингом на проспекте Труда, 48, 48/9. Ее возводит ООО СЗ «Жилстрой 21». Нарушения со стороны застройщика выявили в ходе контроля за долевым строительством.
Было установлено, что компания неоднократно не вносила изменения в проектную декларацию здания, которая размещалась в единой информационной системе жилстроительства, а именно — меняя данные о застройщике и об объекте. Кроме того, было выявлено несоответствие размещенных данных проектной и разрешительной документации. Информацию инспекция направила в управление Росреестра по Воронежской области. Уточняется, что на основе нее могут быть приостановлены регистрационные действия в отношении строящейся многоэтажки.
Также инспекция госстройнадзора провела выездную проверку на объекте капстроительства на улице 5 Декабря, 31 в Воронеже. Там инспекторы выявили многочисленные нарушения организации стройплощадки и ведения земляных работ: отсутствие части шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненской и 5 Декабря, а также распорки на ограждении. Угол откосов котлована в местах, где оно не предусмотрено, не соответствует проекту, в том числе со стороны дома 101 б по улице Челюскинцев.
До начала земляных работ не выполнено обследование близлежащих зданий, а также не ведется геотехнический мониторинг окружающей застройки. В облправительстве отметили, что нарушения несут непосредственную угрозу жизни и здоровью жителей соседних домов.
В результате были возбуждены дела об административных правонарушениях и составлено три протокола. Также было выдано предписание об устранении нарушений.
И еще в ходе мониторинга возведения объектов в другом воронежском жилкомплексе этого же застройщика были выявлены признаки отклонения от проектной документации в части организации площадки и нарушения техники безопасности. Информацию направили в прокуратуру.