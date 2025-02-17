Угрозу для жителей соседних домов выявили при строительстве высотки в Воронеже

Было установлено, что компания неоднократно не вносила изменения в проектную декларацию здания, которая размещалась в единой информационной системе жилстроительства, а именно — меняя данные о застройщике и об объекте. Кроме того, было выявлено несоответствие размещенных данных проектной и разрешительной документации. Информацию инспекция направила в управление Росреестра по Воронежской области. Уточняется, что на основе нее могут быть приостановлены регистрационные действия в отношении строящейся многоэтажки.