В Воронежской области продают маслозавод за 225 миллионов рублей

Завод располагается на территории 3,7 гектара при площади основного производства 7,8 тысяч квадратных метров. Он включает в себя 12 объектов, а также склад на 10 тысяч тонн готовой продукции. Производство оснащено линией розлива в бутылки емкостью 0,9 литра и 5 литров и оборудованием для жарки семечек. На территории предприятия также находятся три пресса российского производства и один китайский, который пока не установили, две жаровни, два котла. На заводе также имеется автопарк.