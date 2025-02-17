В Воронежской области продают маслозавод за 225 миллионов рублей

В городе Богучар Воронежской области выставили на продажу маслозавод. За него хотят получить 225 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из специализированных сайтов.
Завод располагается на территории 3,7 гектара при площади основного производства 7,8 тысяч квадратных метров. Он включает в себя 12 объектов, а также склад на 10 тысяч тонн готовой продукции. Производство оснащено линией розлива в бутылки емкостью 0,9 литра и 5 литров и оборудованием для жарки семечек. На территории предприятия также находятся три пресса российского производства и один китайский, который пока не установили, две жаровни, два котла. На заводе также имеется автопарк.
В месяц маслозавод производит около 750 тонн масла, 2 тысячи тонн семян и 800 тонн жмыха. Окупаемость производства при покупке, по утверждению продавца, составляет 37 месяцев.