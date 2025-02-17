Новые рейсы в Китай запускают из Алматы

— Предполагается, что будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный «Алматы — Пекин» и новый «Алматы — Чэнду». В этом году ожидается рост туристического потока из Китая, что важно для развития Алматы как культурного и делового центра. Запуск новых маршрутов намечен на июнь этого года, — говорится в сообщении.