Новые рейсы в Китай запускают из Алматы

Документ подписан акимом Алматы Ерболатом Досаевым в ходе его рабочего визита в Китай и встречи с президентом China National Aviation Holding Company г-ном Ма Чонсянем.
— Предполагается, что будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный «Алматы — Пекин» и новый «Алматы — Чэнду». В этом году ожидается рост туристического потока из Китая, что важно для развития Алматы как культурного и делового центра. Запуск новых маршрутов намечен на июнь этого года, — говорится в сообщении.
Алматы продолжает модернизировать свою транспортную инфраструктуру, ожидая в этом году 2,3 млн туристов, в том числе 700 тыс. иностранных гостей. В прошлом году Алматы посетило более 95,3 тыс. туристов из Китая с ростом на 54%.