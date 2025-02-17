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Новые рейсы в Китай запускают из Алматы

Алматы расширяет авиасообщение с Китаем. Меморандум об оказании содействия в открытии рейсов подписан между акиматом Алматы и национальным авиаперевозчиком КНР Air China, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Источник: Пресс-служба акима города Алматы

Документ подписан акимом Алматы Ерболатом Досаевым в ходе его рабочего визита в Китай и встречи с президентом China National Aviation Holding Company г-ном Ма Чонсянем.

— Предполагается, что будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный «Алматы — Пекин» и новый «Алматы — Чэнду». В этом году ожидается рост туристического потока из Китая, что важно для развития Алматы как культурного и делового центра. Запуск новых маршрутов намечен на июнь этого года, — говорится в сообщении.

Алматы продолжает модернизировать свою транспортную инфраструктуру, ожидая в этом году 2,3 млн туристов, в том числе 700 тыс. иностранных гостей. В прошлом году Алматы посетило более 95,3 тыс. туристов из Китая с ростом на 54%.