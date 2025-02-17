Интерес к покупке жилья на первичном рынке также вырос. По сравнению с декабрём 2024 года спрос на новостройки в Омске увеличился на 54%. Особенно вырос интерес к однокомнатным (+91%), двухкомнатным (+72%) и трехкомнатным (+35%) квартирам.