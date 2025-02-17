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Спрос на новостройки в Омске увеличился на 54%

Исследование провели аналитики «Авито Недвижимости».

Источник: Om1 Омск

В январе 2025 года рынок первичной недвижимости в Омске показал заметный рост. По данным специалистов, количество предложений по новостройкам увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в сегменте студий (+87%) и однокомнатных квартир (+50%).

Интерес к покупке жилья на первичном рынке также вырос. По сравнению с декабрём 2024 года спрос на новостройки в Омске увеличился на 54%. Особенно вырос интерес к однокомнатным (+91%), двухкомнатным (+72%) и трехкомнатным (+35%) квартирам.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в Омске составляет 8 млн рублей. В целом по стране зафиксировано снижение цен в 10 городах, включая Самару, Томск и Барнаул, где стоимость жилья уменьшилась на 2%.

Аналитики отмечают, что интерес к первичному жилью в России постепенно растёт, а спрос и предложение близки к равновесию. Это связано с сокращением темпов вывода нового жилья застройщиками.

недвижимость