Что будет на месте уничтоженной взрывом пятиэтажки в Новосибирске?

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о планах обустройства территории на месте пятиэтажного дома на улице Линейной, 39. Что будет на месте уничтоженной взрывом пятиэтажки — в материале nsk.aif.ru.
Как рассказал глава города во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, мэрия планирует создать на месте взрыва дома парк, власти уже запустили процедуру по созданию зеленой зоны.
«В феврале-марте планируем провести публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка, чтобы отнести эту территорию к зоне рекреации. После этого можно будет вносить изменения в генплан Новосибирска и планировать создание новой зеленой зоны», — рассказал Максим Кудрявцев.
Сейчас на месте дома на Линейной, 39 расположен пустырь, который местные жители стараются обходить стороной.
«Мы сейчас ходим и живем рядом с кладбищем. И все окружающие люди до сих пор ходят и страдают от этого. Мы даже не ходим по этой территории, там сделали дорожку, никто не пересекает территорию этого дома ни в каком направлении. Даже чужие там не ходят», — высказывалась ранее местная жительника во время суда над лжегазовщиками.
Напомним, что утром 9 февраля 2023 года в Новосибирске прогремел взрыв в доме на улице Линейная, 39. Из-за взрыва обрушилась часть подъездов, в результате чего погибли 15 человек, еще девять, включая детей, получили различные травмы.
В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд вынес приговор лжегазовщикам Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Их признали виновными, Кавуну суд назначил 10 лет и 3 месяца, а Ирине Урбах 10 лет в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших взыскали более 12,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.