Что будет на месте уничтоженной взрывом пятиэтажки в Новосибирске?

«Мы сейчас ходим и живем рядом с кладбищем. И все окружающие люди до сих пор ходят и страдают от этого. Мы даже не ходим по этой территории, там сделали дорожку, никто не пересекает территорию этого дома ни в каком направлении. Даже чужие там не ходят», — высказывалась ранее местная жительника во время суда над лжегазовщиками.