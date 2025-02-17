Власти Новосибирска ищут альтернативу Бионорду

«Мы очень серьезно подошли к стандартам и регламентам уборки города, посмотрели практику других территорий, и сейчас кардинально меняем подходы. Максимально уходим от речного песка, который содержит большое количество ила, — зима заканчивается, снег тает, и в городе появляются облака пыли. Поэтому сейчас будем посыпать качественным песком только уклоны. В остальном стараемся применять другие технологии», — рассказал градоначальник, добавив, что от использования Бионорда, вызывающего большое количество нареканий у горожан, в будущем также откажутся.