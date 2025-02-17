Власти Новосибирска ищут альтернативу Бионорду

Власти Новосибирска рассматривает возможность отказаться от использования на дорогах речного песка и реагента «Бионорд». Об том в эфире телекомпании «Вести-Новосибирск» сообщил мэр Максим Кудрявцев.
«Мы очень серьезно подошли к стандартам и регламентам уборки города, посмотрели практику других территорий, и сейчас кардинально меняем подходы. Максимально уходим от речного песка, который содержит большое количество ила, — зима заканчивается, снег тает, и в городе появляются облака пыли. Поэтому сейчас будем посыпать качественным песком только уклоны. В остальном стараемся применять другие технологии», — рассказал градоначальник, добавив, что от использования Бионорда, вызывающего большое количество нареканий у горожан, в будущем также откажутся.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, в 2024 году решением мэра муниципальные ДЭУ были переданы в непосредственное подчинение главам районных администраций. Кроме того, в 2,5 раза увеличился штат дорожных рабочих, а также рабочих, занятых в ручной уборке остановок, тротуаров и пешеходных переходов, а также закуплено 116 единиц уборочной спецтехники.
Помимо этого, был внесён ряд изменений в регламенты и стандарты уборки территорий Новосибирска, а также выстроена двухуровневая система контроля главами администраций районов и сотрудниками комитета экспертизы и контроля мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что эксперимент по борьбе с пылью запустили в трех районах Новосибирска.