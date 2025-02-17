Белорусское сливочное масло впервые продано в Молдову через БУТБ

В ходе торговой сессии по реализации молочной продукции на экспорт молдавский участник заключил две пробные сделки общим объемом 20 т. Продавцом выступило крупное молокоперерабатывающее предприятие из Гродненской области. Ожидается, что появление в структуре биржевого товарооборота Беларуси и Молдовы такой позиции, как сливочное масло, положительно отразится на динамике объемов взаимной торговли и позволит привлечь на биржевую площадку больше представителей молдавского бизнеса, специализирующихся на импорте и дистрибуции продукции сельского хозяйства.
«Молдова, безусловно, является перспективным направлением сбыта белорусской продукции, и номенклатура товаров, поставляемых в эту страну посредством биржевых торгов, ежегодно расширяется. Например, в 2023 году были совершены первые сделки по закупке белорусского сахара, в 2024 году на молдавский рынок была реализована пробная партия сухого обезжиренного молока, а текущий год начался с пилотной сделки по сливочному маслу. Каждая новая товарная позиция — дополнительный импульс для развития биржевой торговли между нашими странами как в части увеличения суммы сделок, так и расширения круга молдавских пользователей биржевой платформы. В настоящее время у нас аккредитованы 62 резидента этой страны», — рассказали в пресс-службе БУТБ.
В 2024 году на сливочное масло пришлось более половины всего объема биржевого экспорта белорусской сельхозпродукции, а основными покупателями были компании из России, Кыргызстана, Казахстана и Сербии.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Белорусская универсальная товарная биржа — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.