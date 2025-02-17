Белорусское сливочное масло впервые продано в Молдову через БУТБ

«Молдова, безусловно, является перспективным направлением сбыта белорусской продукции, и номенклатура товаров, поставляемых в эту страну посредством биржевых торгов, ежегодно расширяется. Например, в 2023 году были совершены первые сделки по закупке белорусского сахара, в 2024 году на молдавский рынок была реализована пробная партия сухого обезжиренного молока, а текущий год начался с пилотной сделки по сливочному маслу. Каждая новая товарная позиция — дополнительный импульс для развития биржевой торговли между нашими странами как в части увеличения суммы сделок, так и расширения круга молдавских пользователей биржевой платформы. В настоящее время у нас аккредитованы 62 резидента этой страны», — рассказали в пресс-службе БУТБ.