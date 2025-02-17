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Омская прокуратура требует расселить аварийную двухэтажку с износом более 70%

Прокуратура Омска рассказала в понедельник, 17 февраля 2025 года, об итогах проверки соблюдения требований жилищного законодательства при расселении жильцов из аварийного многоквартирного дома 3 по ул. Стройплощадка.

«Данный 8-квартирный дом в 2023 г. признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения определен концом 2030 года. Имеющиеся недостатки дома, фактический износ его конструктивных элементов, превышающий 76%, создают угрозу жизни и здоровью жильцов. При этом муниципалитет не принимает должных мер по расселению граждан», — сообщает ведомство.

Прокуратура направила в суд иск с требованиями обязать администрацию Омска незамедлительно расселить жильцов указанного дома.

Как заявляется, документ находится на рассмотрении в Центральном районном суде Омска.

Прокуратура