Омская прокуратура требует расселить аварийную двухэтажку с износом более 70%

«Данный 8-квартирный дом в 2023 г. признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения определен концом 2030 года. Имеющиеся недостатки дома, фактический износ его конструктивных элементов, превышающий 76%, создают угрозу жизни и здоровью жильцов. При этом муниципалитет не принимает должных мер по расселению граждан», — сообщает ведомство.