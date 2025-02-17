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В Сочи планируют открыть банановые теплицы за 10 млн рублей

В Сочи в строительство теплиц для выращивания бананов инвестируют 10 млн руб. Запуск запланирован на весну 2025 года, пишет Деловая газета. Юг со ссылкой на генерального директора АНО Академия развития субтропического сельского хозяйства, председателя общественного движения Российские субтропики Андрея Платонова.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас две теплицы возводят на территории КФХ «Ачигварское озеро». Площадь каждой теплицы составит около 500 кв. м. Планируется, что в конце апреля будут высаживать посадочный материал. Первый урожай ожидают в конце этого года — начале 2026-го.

Специалисты занимаются проектированием и изготовлением теплиц для установки на предполагаемой территории. В первой половине марта состоится экспедиция Академии развития субтропического сельского хозяйства в Турцию. В ходе поездки изучат технологии выращивания бананов, определят наиболее перспективные сорта для культивирования в России и приобретут посадочный материал для высадки в теплицах.

Как утверждает эксперт, себестоимость 1 кг отечественных бананов составит примерно 50−80 ₽ С учетом 25% рентабельности розничная цена будет колебаться в пределах 120−140 ₽ за кг. Тем не менее, как объяснил генеральный директор, учитывая неизбежность промышленного развития, специалисты уже начали разрабатывать проекты для размещения 3−5 га банановых теплиц.

По словам Андрея Платонова, в Сочи к проекту по выращиванию бананов, помимо КФХ «Ачигварское озеро», присоединились еще два крестьянско-фермерских хозяйства. Как объяснил эксперт, климат в Сочи благоприятен не только для выращивания бананов, но и для других тропических растений, таких как маракуйя, папайя и авокадо. Помимо выращивания субтропических культур в Сочи и развития сельского хозяйства, местные фермеры также взяли на себя задачу расширения производства тропических растений.