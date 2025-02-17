В Сочи планируют открыть банановые теплицы за 10 млн рублей

Сейчас две теплицы возводят на территории КФХ «Ачигварское озеро». Площадь каждой теплицы составит около 500 кв. м. Планируется, что в конце апреля будут высаживать посадочный материал. Первый урожай ожидают в конце этого года — начале 2026-го.
Специалисты занимаются проектированием и изготовлением теплиц для установки на предполагаемой территории. В первой половине марта состоится экспедиция Академии развития субтропического сельского хозяйства в Турцию. В ходе поездки изучат технологии выращивания бананов, определят наиболее перспективные сорта для культивирования в России и приобретут посадочный материал для высадки в теплицах.
Как утверждает эксперт, себестоимость 1 кг отечественных бананов составит примерно 50−80 ₽ С учетом 25% рентабельности розничная цена будет колебаться в пределах 120−140 ₽ за кг. Тем не менее, как объяснил генеральный директор, учитывая неизбежность промышленного развития, специалисты уже начали разрабатывать проекты для размещения 3−5 га банановых теплиц.
По словам Андрея Платонова, в Сочи к проекту по выращиванию бананов, помимо КФХ «Ачигварское озеро», присоединились еще два крестьянско-фермерских хозяйства. Как объяснил эксперт, климат в Сочи благоприятен не только для выращивания бананов, но и для других тропических растений, таких как маракуйя, папайя и авокадо. Помимо выращивания субтропических культур в Сочи и развития сельского хозяйства, местные фермеры также взяли на себя задачу расширения производства тропических растений.