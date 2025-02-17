В Сочи планируют открыть банановые теплицы за 10 млн рублей

По словам Андрея Платонова, в Сочи к проекту по выращиванию бананов, помимо КФХ «Ачигварское озеро», присоединились еще два крестьянско-фермерских хозяйства. Как объяснил эксперт, климат в Сочи благоприятен не только для выращивания бананов, но и для других тропических растений, таких как маракуйя, папайя и авокадо. Помимо выращивания субтропических культур в Сочи и развития сельского хозяйства, местные фермеры также взяли на себя задачу расширения производства тропических растений.