В Воронежской области будут созданы новые крупные сельскохозяйственные предприятия

По его словам, озимая пшеница была посеяна в сухую землю, и только после дождей в октябре начали появляться всходы. Несмотря на сложные погодные условия зимой, 70% озимой пшеницы (около 700 тыс. га) находится в хорошем состоянии. Остальные 30% требуют улучшения, но ожидается, что они успешно переживут зиму.
Сейчас в регионе наблюдаются морозы и снег, однако вскоре ожидается потепление. Важно отметить, что в 2019 году сильные заморозки весной уничтожили 250 тыс. га озимых, поэтому аграрии должны быть готовы к любым изменениям климата.
Воронежская область полностью обеспечена семенами благодаря 22 семеноводческим хозяйствам и 7 семенным заводам. Завод по производству семян сахарной свеклы увеличит производство вдвое, чтобы удовлетворить растущий спрос на отечественную продукцию.
Правительство выделило более 43 млрд рублей на весенние полевые работы. Первый транш составил 824 млн рублей, который не покрыл всех потребностей сельхозпроизводителей. Дополнительное финансирование было получено через банки и Минсельхоз, в результате чего общая сумма субсидий составила 1,9 млрд рублей.
Минсельхоз определил приоритетные направления финансирования: растениеводство, молочное скотоводство и малые формы хозяйствования. Все заявки на поддержку малых хозяйств будут удовлетворены, а запросы на молочное скотоводство получат 90−95% необходимого финансирования.
Несмотря на трудности прошлого года, включая заморозки и не засеянные поля, сельское хозяйство продолжает развиваться. Общий объем инвестиций в 2022 году составил 37 млрд рублей. В планах на 2025 год завершение строительства нескольких животноводческих комплексов, комбикормового завода и других объектов.
Ожидается, что инвестиции в 2025 году достигнут 39−40 млрд рублей, при этом будет создано около 4 тысяч новых рабочих мест.