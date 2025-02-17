В Воронежской области будут созданы новые крупные сельскохозяйственные предприятия

По его словам, озимая пшеница была посеяна в сухую землю, и только после дождей в октябре начали появляться всходы. Несмотря на сложные погодные условия зимой, 70% озимой пшеницы (около 700 тыс. га) находится в хорошем состоянии. Остальные 30% требуют улучшения, но ожидается, что они успешно переживут зиму.