Лукашенко пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал «жестокую» поддержку частному бизнесу и назвал определенное условие для этого, сообщает пресс-служба президента.
Первый вице-премьер Николай Снопков доложил президенту, что частники, малый и средний бизнес, реализуют более половины проектов в регионах по инициативе «Один район — один проект». При этом для реализации проектов создан один финансовый продукт — финансирование под 8% годовых на восемь лет, который одинаков для всех форм собственности.
Здесь Лукашенко подчеркнул, что при определении государством какой-то программы, в одинаковые условия ставят всех: и частников, и предприятия госсобственности. При это он отметил, что частникам стоит только работать, если условия устраивает, а если нет, то и потом «не надо равняться с государственными» предприятиями.
— Государственным предприятиям мы порой навязываем такие обратные требования, которые вам не снились, — прокомментировал лидер Беларуси.
И сказал, что стоит понимать, что в Беларуси создаются равные условия для всех, кто работает на государство и на народ — честно по закону и уплачивая налоги Также Лукашенко добавил, что будут не только равные условия, но и поддержка для частников.
— Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать, — пообещал он.
Но еще Александр Лукашенко возмутился, что даже после оптимизации осталась 1000 административных процедур.