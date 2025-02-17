Лукашенко пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием

Здесь Лукашенко подчеркнул, что при определении государством какой-то программы, в одинаковые условия ставят всех: и частников, и предприятия госсобственности. При это он отметил, что частникам стоит только работать, если условия устраивает, а если нет, то и потом «не надо равняться с государственными» предприятиями.