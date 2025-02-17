Ставки по рублевым вкладам в Беларуси снова растут

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Средняя ставка по новым вкладам в нацвалюте для физлиц возобновила рост, следует из статистики Национального банка Беларуси.
Годом ранее, в январе 2024 года, эта ставка была равна 9,67%. На протяжении почти всего прошлого года она увеличивалась. Однако в конце немного упала: с 11,4% в ноябре до 10,49% в декабре.
В начале нынешнего года она снова увеличилась до 11,76%.
Похожая картина с новыми рублевыми вкладами юрлиц, хотя уровень доходности ниже. В начале прошлого года средняя ставка составила 5,71%. Она также росла весь, а под конец снизилась с 9,82% (ноябрь) до 7,35% (декабрь). В январе текущего года она доросла до 9,77%
Вклады в инвалюте.
Проценты по валютным вкладам для компаний в среднем выше, чем для граждан. На январь ставка новых вкладов для юрлиц составила 11,66% (после 8,82% в декабре прошлого года). Для физлиц она намного ниже — 4,59% (в декабре 2024-го было 3,34%).
Довольно низкие ставки установлены по депозитам в долларах и евро. Например, средняя ставка по новым долларовым вкладам для физлиц в январе была 1,43%, а в евро — 0,27%.
На этом фоне выгодно смотрятся депозиты в российских рублях. По новым вкладам в январе в среднем ставка была 14,19%.
В целом банки по всем валютам предлагают более высокие ставки для безотзывных вкладов. Чтобы получить обещанные проценты по таким депозитам, вкладчик обязуется не требовать возврата денег в течение определенного срока.