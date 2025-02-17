Свердловские муниципалитеты получат ещё 350 млн рублей на дороги

Свердловские муниципалитеты получат в 2025 году дополнительно 35 млн рублей на дороги. Об этом сообщает департамент инфоромполитики региона.
Среди них Кировград, Богданович и Камышлов. Постановление об этом приняло правительство региона. Средства выделили по итогам конкурсного отбора в виде субсидий.
В частности, в Камышлове планируют реконструировать улично-дорожную сеть в жилой застройке, в Кировграде продолжат реконструкцию улицы Кировградской, а в Богдановиче — отремонтируют дорогу на улице Кунавина.