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Свердловские муниципалитеты получат ещё 350 млн рублей на дороги

Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Свердловские муниципалитеты получат в 2025 году дополнительно 35 млн рублей на дороги. Об этом сообщает департамент инфоромполитики региона.

Среди них Кировград, Богданович и Камышлов. Постановление об этом приняло правительство региона. Средства выделили по итогам конкурсного отбора в виде субсидий.

В частности, в Камышлове планируют реконструировать улично-дорожную сеть в жилой застройке, в Кировграде продолжат реконструкцию улицы Кировградской, а в Богдановиче — отремонтируют дорогу на улице Кунавина.