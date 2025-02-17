Строительство двух набережных в Нижнем Новгороде обойдется в 13,4 млрд рублей

В Нижнем Новгороде планируется построить две набережные — власти хотят заключить по ним концессионные соглашения в 2025 году. Согласно информации из соответствующего постановления правительства, реализация проектов обойдется в 13,4 млрд рублей.
Первая набережная протянется по левому берегу Оки от Канавинского моста до затона яхт-клуба — линия кордона составит не менее 3,6 км. Если в 2025 году удастся заключить соглашение, то объект сдадут в 2028-м. Стоимость строительства набережной оценивается в 8,45 млрд рублей.
Также власти хотят укрепить набережную Гребного канала на правом берегу Волги. Проект разделили на два этапа — от дома № 321по улице Слободы Печеры до дома № 533 на Слободе Подновье и от дома № 321 до дома № 165 по Слободе Печеры. Реализацию проекта оценили в 4,98 млрд рублей — при заключении соглашения в этом году объект также должны сдать в 2028 году.
Ранее мы писали, что строительство пятого моста через Оку в Нижнем Новгороде оценили в 39 млрд рублей.