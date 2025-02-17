Строительство двух набережных в Нижнем Новгороде обойдется в 13,4 млрд рублей

Также власти хотят укрепить набережную Гребного канала на правом берегу Волги. Проект разделили на два этапа — от дома № 321по улице Слободы Печеры до дома № 533 на Слободе Подновье и от дома № 321 до дома № 165 по Слободе Печеры. Реализацию проекта оценили в 4,98 млрд рублей — при заключении соглашения в этом году объект также должны сдать в 2028 году.