В Самаре ищут подрядчика для вывоза незаконных киосков из Кировского района

Подрядчику предстоит отключать некапитальные строения от коммуникаций, вскрывать их, грузить вместе с имуществом (если такое найдется) и отвозить на специальную площадку, которую определят власти. Площадка должна быть на территории Самары, за ее пределами, но не дальше 12 километров от Кировского района, или же на левом берегу Волги. Работы предстоит выполнять до 15 ноября 2025 года.