В Самаре ищут подрядчика для вывоза незаконных киосков из Кировского района

В Кировском районе Самары хотят вывезти с территории незаконные киоски. Подрядчика, который готов выполнить это, ищут на госзакупках. Заявки на торги принимают до 24 февраля.
— Начальная цена аукциона составляет 582 тысячи рублей, — следует из аукционной документации.
Подрядчику предстоит отключать некапитальные строения от коммуникаций, вскрывать их, грузить вместе с имуществом (если такое найдется) и отвозить на специальную площадку, которую определят власти. Площадка должна быть на территории Самары, за ее пределами, но не дальше 12 километров от Кировского района, или же на левом берегу Волги. Работы предстоит выполнять до 15 ноября 2025 года.