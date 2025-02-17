Воробьёв прокомментировал запрет алкомаркетов во дворах Подмосковья

Об этом сообщает 360.ru.
«Год назад, когда мы разбирались с коммунальными проблемами в Климовске, постоянно находясь во дворах, мы много раз слышали жалобы жителей на алкомаркеты и ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска», — заявил Воробьёв.
По его словам, если зайти во дворы многих городов, то можно увидеть абсолютную доступность спиртного, в том числе на пути в школу или из детсада.
Как отметил губернатор, проведена большая работа с теми, кто продаёт алкоголь, и был найден консенсус, воплощённый в областном законе. Документ запрещает продажу спиртного с 23:00 до 08:00, а также продажу спиртного во дворах.
«Наша задача — убрать то, что беспокоит родителей. Справедливо беспокоит по отношению к детям. То, что беспокоит многих, кто хочет сохранить семью», — сказал Воробьёв.
Ранее сообщалось, что Мособлдума изучит поправки о запрете алкомаркетов во дворах многоэтажных жилых домов.