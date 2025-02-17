В Самарской области объявили войну недобросовестным управляющим компаниям

«Получаю много обращений жителей с объективным недовольством на работу УК. При этом в регионе есть, но не работает механизм по их дисквалификации. Больше так не будет. Не исполняют свои обязанности — уходят с рынка предоставления услуг», — заявил глава региона, добавив, что действующие организации «не обеспечивают должным образом работу по содержанию общедомового имущества и дворовых территорий».