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В Ростовской области в 2025 году планируется создание четырех ЭЗС

За 2025 год инвесторы планируют построить четыре электрозарядные станции в Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на замгубернатора области Игоря Сорокина.

В данное строительство планируют инвестировать ООО «Иви-Тайм СПБ», ПАО «Ростелеком», ООО «АтомЭнерго» и АО «НЕСК».

Замгубернатора отметил, что всем инвестора оказывается содействие в поиске земельных участков, присоединению к электрическим сетям и работой с муниципальными образованиями.

Также Сорокин отметил, что они рассматривают вопрос выделения денежных средств федерального бюджета для субсидирования.

Отметим, что Ростовская область входит в список пилотных регионов для создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Так, с 2022 по 2024 год было построено и введено в эксплуатацию 19 ЭЗС. Всего в Ростовской области насчитывается более 50 ЭЗС разного уровня мощности.