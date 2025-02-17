В Ростовской области в 2025 году планируется создание четырех ЭЗС

В данное строительство планируют инвестировать ООО «Иви-Тайм СПБ», ПАО «Ростелеком», ООО «АтомЭнерго» и АО «НЕСК».
Замгубернатора отметил, что всем инвестора оказывается содействие в поиске земельных участков, присоединению к электрическим сетям и работой с муниципальными образованиями.
Также Сорокин отметил, что они рассматривают вопрос выделения денежных средств федерального бюджета для субсидирования.
Отметим, что Ростовская область входит в список пилотных регионов для создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Так, с 2022 по 2024 год было построено и введено в эксплуатацию 19 ЭЗС. Всего в Ростовской области насчитывается более 50 ЭЗС разного уровня мощности.