В Ростовской области в 2025 году планируется создание четырех ЭЗС

Отметим, что Ростовская область входит в список пилотных регионов для создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Так, с 2022 по 2024 год было построено и введено в эксплуатацию 19 ЭЗС. Всего в Ростовской области насчитывается более 50 ЭЗС разного уровня мощности.