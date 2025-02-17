Власти Новосибирска планируют полностью обновить троллейбусный парк за три года

Власти Новосибирска намерены довести долю новых машин в троллейбусном парке мегаполиса до 100%. Об этом в эфире телеканала «Вести-Новосибирск» сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, муниципалитет готовит трёхлетнюю программу, в рамках которой будут закуплены 60 новых троллейбусов — именно столько машин недостаёт до полного обновления троллейбусного парка.
«В 2024 году мы приобрели 169 троллейбусов — это рекордная закупка. Всего за последние годы в Новосибирск поступило 258 троллейбусов. На сегодня доля новых машин составляет более 80% троллейбусного парка Новосибирска. Ими укомплектованы 11 из 14 действующих маршрутов. Чтобы увеличить долю нового подвижного состава до 100%, нам нужно приобрести ещё 60 троллейбусов», — рассказал Кудрявцев, добавив, что на эти цели потребуется чуть более 2 млрд рублей.
Муниципальный троллейбусный парк комплектуют моделями «Горожанин» с большим запасом автономного хода. Это позволило продлить троллейбусные маршруты до отдалённых микрорайонов «Родники», «Стрижи», Плющихинский жилмассива и Ключ-Камышенского плато.
В пресс-центре мэрии напомнили, что в 2024 году были закуплены пять газомоторных автобусов для пополнения городского автобусного парка, а также 20 новых кузовов для модернизации трамваев. 16 обновлённых вагонов уже работают на маршруте № 13.
«В 2025 году планируется приобрести ещё 10 кузовов. Финансирование на эти цели уже выделено», — добавили в пресс-центре мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирск получит 9,5 млрд рублей на дороги и транспорт.