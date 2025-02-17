Власти Новосибирска планируют полностью обновить троллейбусный парк за три года

«В 2024 году мы приобрели 169 троллейбусов — это рекордная закупка. Всего за последние годы в Новосибирск поступило 258 троллейбусов. На сегодня доля новых машин составляет более 80% троллейбусного парка Новосибирска. Ими укомплектованы 11 из 14 действующих маршрутов. Чтобы увеличить долю нового подвижного состава до 100%, нам нужно приобрести ещё 60 троллейбусов», — рассказал Кудрявцев, добавив, что на эти цели потребуется чуть более 2 млрд рублей.