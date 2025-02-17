На Урале за 2025 год газифицируют ещё 17 тысяч частных домов

Участники совещания также отметили, что приблизительная стоимость монтажа газоснабжения для частного жилого дома, включая постройку газовой сети на участке и внутреннюю систему отопления, составляет около 200−250 тысяч рублей. Губернатор Евгений Куйвашев инициировал комплекс мер поддержки, которые позволяют собственникам получить компенсацию за подключение, что значительно снижает финансовую нагрузку на участников программы догазификации. Социальная поддержка может быть предоставлена в двух формах: частичной компенсацией расходов или частичным освобождением от них. Размеры социальных гарантий, связанных с газификацией, увеличены и составляют от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от имущественного положения граждан.