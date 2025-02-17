На Урале за 2025 год газифицируют ещё 17 тысяч частных домов

В Свердловской области по программе социальной догазификации в 2025 году запланировано строительство свыше тысячи километров газопроводных сетей, а также обеспечение возможности подключения к газу более 17 тысяч частных домов. Эти планы были обсуждены на круглом столе, в котором принимали участие представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, а также газораспределительных компаний, таких как «Газпром газораспределение Екатеринбург», «ГАЗЭКС», «Газовые сети», «Екатеринбурггаз», «Альфа-строй», а также «Регионгаз-инвест».
По данным, представленным начальником отдела топливно-энергетического комплекса министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Денисом Секериным, газораспределительные организации уже приняли более 81 тысячи заявок от жителей на подключение к газовым сетям, из которых практически 79 тысяч стали основой для заключения договоров. На данный момент более 32 тысяч домов уже переведены на использование природного газа. Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева, общий объем инвестиций, привлеченных для реализации программы догазификации, составил около 11 миллиардов рублей, что стало возможным благодаря финансированию со стороны единого оператора газификации ООО «Газпром газификация» и средств газораспределительных компаний, сообщает свердловский департамент информполитики.
Участники совещания также отметили, что приблизительная стоимость монтажа газоснабжения для частного жилого дома, включая постройку газовой сети на участке и внутреннюю систему отопления, составляет около 200−250 тысяч рублей. Губернатор Евгений Куйвашев инициировал комплекс мер поддержки, которые позволяют собственникам получить компенсацию за подключение, что значительно снижает финансовую нагрузку на участников программы догазификации. Социальная поддержка может быть предоставлена в двух формах: частичной компенсацией расходов или частичным освобождением от них. Размеры социальных гарантий, связанных с газификацией, увеличены и составляют от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от имущественного положения граждан.
Список льготников, имеющих право на государственную помощь при подключении к газу, включает 11 категорий граждан, среди которых многодетные семьи, малоимущие одинокие жители, а также жители Свердловской области старше 60 лет для мужчин и 55 для женщин, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, работники бюджетной сферы и другие.
Также был расширен список оборудования, которое можно приобрести с помощью областной субсидии. Частичная компенсация доступна для разработки проектной документации, установки газового оборудования, организации внутреннего отопления, пусконаладочных работ и прочих услуг по подключению жилья к газовым сетям. В перечень бытового газового оборудования, подлежающего частичной компенсации, входят газовые котлы, плиты, счетчики и другие технические устройства.
Полная информация о мерах господдержки в рамках программы социальной газификации доступна на сайтах министерств социальной политики и ЖКХ Свердловской области, а также в местных управлениях соцполитики. С начала программы более 14 тысяч свердловчан воспользовались мерами господдержки, включая свыше 6,7 тысяч человек в 2024 году.
Жители могут подать заявку на догазификацию в газифицированных населённых пунктах через портал единого оператора газификации, портал государственных услуг России или в офисах газораспределительных организаций.