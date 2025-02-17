В Перми на автобусном маршруте № 10 будут курсировать большие «гармошки»

Отметим, автобусы «гармошки» вмещают в себя до 105 человек. Количество пассажирских мест в салоне составляет 27. Автобусы оборудованы камерами, системами климат-контроля, оповещения пассажиров, бортовым комплексом навигации и связи, видеопанелями. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона.