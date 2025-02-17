В Перми на автобусном маршруте № 10 будут курсировать большие «гармошки»

С сегодняшнего дня, 17 февраля, в Перми автобусы особо большого класса, которые ранее возили пассажиров 71-го маршрута, теперь будут обслуживать 10-ый маршрут. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
«17 февраля новые автобусы “МАЗ” вышли на маршрут № 71 “Анвара Гатауллина — станция Пермь-1”. Автобусы особо большого класса, ранее курсирующие на маршруте № 71, будут перенаправлены на автобусный маршрут № 10 “микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный”. Таким образом, часть рейсов на маршруте будет выполняться автобусами-гармошками», — уточнили в мэрии.
Отметим, автобусы «гармошки» вмещают в себя до 105 человек. Количество пассажирских мест в салоне составляет 27. Автобусы оборудованы камерами, системами климат-контроля, оповещения пассажиров, бортовым комплексом навигации и связи, видеопанелями. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона.