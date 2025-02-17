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В прошлом году реальные доходы белорусов выросли

В 2024 году реальные доходы белорусов на 9,7% оказались больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает﻿ Белстат.

Источник: AP 2024

Под этими доходами подразумеваются финансы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен.

Самую большую долю в объеме реальных денежных доходов занимает зарплата. На нее приходится 65,8%.

Пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению — это доля в размере 21,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности — 7,7%, от собственности и прочие — 4,7%.

Номинальная начисленная средняя зарплата в декабре 2024-го составила 2693,9 рубля.

Реальная зарплата в 2024-м к 2023-му в Минске выросла на 12%.