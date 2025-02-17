В прошлом году реальные доходы белорусов выросли

Под этими доходами подразумеваются финансы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен.
Самую большую долю в объеме реальных денежных доходов занимает зарплата. На нее приходится 65,8%.
Пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению — это доля в размере 21,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности — 7,7%, от собственности и прочие — 4,7%.
Номинальная начисленная средняя зарплата в декабре 2024-го составила 2693,9 рубля.
Реальная зарплата в 2024-м к 2023-му в Минске выросла на 12%.