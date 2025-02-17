Ким: инвестиции в логистический центр Wildberries под Минском составят 11 млрд

Основатель популярного и в Беларуси российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким сказала, какой будет сумма инвестиций в логистический центр под Минском, передает БелТА.
По словам предпринимательницы, Wildberries инвестирует в строительство своего логистического комплекса под Минском примерно 11 миллиардов российских рублей, что эквивалентно сумме 12 миллионов долларов.
— У нас на каждые 100 тысяч квадратов заложено порядка 8 миллиардов российских рублей, — отметила Ким.
Ранее «Комсомолка» писала, что Wildberries построит логистический центр и наймет 5 тысяч сотрудников в Беларуси.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из правительства.
Между тем основатель Wildberries Татьяна Ким приехала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.