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Ким: инвестиции в логистический центр Wildberries под Минском составят 11 млрд

Сумма инвестиций в логистический центр Wildberries в Беларуси составит 11 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Основатель популярного и в Беларуси российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким сказала, какой будет сумма инвестиций в логистический центр под Минском, передает БелТА.

По словам предпринимательницы, Wildberries инвестирует в строительство своего логистического комплекса под Минском примерно 11 миллиардов российских рублей, что эквивалентно сумме 12 миллионов долларов.

— У нас на каждые 100 тысяч квадратов заложено порядка 8 миллиардов российских рублей, — отметила Ким.

Ранее «Комсомолка» писала, что Wildberries построит логистический центр и наймет 5 тысяч сотрудников в Беларуси.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из правительства.

Между тем основатель Wildberries Татьяна Ким приехала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.