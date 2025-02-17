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В Воронежской области пятнадцать многоэтажек остались без УК

Пятнадцать многоквартирных домов в Воронеже и в Семилуках остались без управляющих компаний. Действие лицензий организаций прекращено. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказали в пресс-службе региональной Госжилинспекции. УК «ЖК Галактика» таким образом более не будет заниматься обслуживанием домов на ул. Независимости, 84, 84/3, 84/4 и 84/5, а также ул. Историка Костомарова, 42а и 48а в Воронеже.

Управляющая компания «Импульс» больше не будет работать с домами в Воронеже, располагающимися на улице Мосина, 1, 2, 3 и 4, а также на ул. 9 Января, 59.

Кроме того, из-под ее управления выходят дома в Семилуках, расположенные по адресам: Чайковского, 4а, Дзержинского, 3, Крупской, 29 и Курской, 26.

«Инспекцией в адрес органов местного самоуправления направлены письма о необходимости проведения конкурсных мероприятий по выбору новой управляющей компании или назначения для перечисленных домов временной управляющей компании», — уточнили в пресс-службе Госжилинспекции.

Помимо вышеобозначенных организаций, действие лицензии по заявлению самой компании прекращено у ООО «Эксклюзив». В профильной структуре уточнили, что компания в последнее время в управлении домов не имела.

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