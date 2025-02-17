В Воронежской области пятнадцать многоэтажек остались без УК

Пятнадцать многоквартирных домов в Воронеже и в Семилуках остались без управляющих компаний. Действие лицензий организаций прекращено. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказали в пресс-службе региональной Госжилинспекции. УК «ЖК Галактика» таким образом более не будет заниматься обслуживанием домов на ул. Независимости, 84, 84/3, 84/4 и 84/5, а также ул. Историка Костомарова, 42а и 48а в Воронеже.