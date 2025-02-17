Надбавка к пенсии в Волгоградской области выросла до 1314 рублей

С 2025 года Отделение СФР по Волгоградской области автоматически назначает надбавку к пенсии на уход инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет. В 2024 году размер выплаты составлял 1200 рублей, а с 1 января 2025 года, после индексации, он увеличился до 1314 рублей.
Если у гражданина две пенсии, надбавка назначается к одной из них. Для тех, кто ухаживает за гражданами младше 80 лет, но нуждающимися в постороннем уходе, выплаты сохраняются до завершения ухода или назначения надбавки к пенсии.
Период ухода за инвалидами I группы или лицами старше 80 лет засчитывается в страховой стаж — 1,8 ИПК за год. С 2025 года это возможно только по заявлению в клиентскую службу СФР. Если ухаживающий и получатель ухода живут отдельно, требуется письменное подтверждение от получателя или его законного представителя.
Также с 1 января 2025 года расширен круг получателей ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы до 10 тыс. рублей. Ранее эту выплату получали только родители и опекуны. Теперь трудоспособные россияне, ухаживающие за такими детьми и не являющиеся их родителями или опекунами, также смогут получать эту сумму.