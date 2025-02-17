Надбавка к пенсии в Волгоградской области выросла до 1314 рублей

Также с 1 января 2025 года расширен круг получателей ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы до 10 тыс. рублей. Ранее эту выплату получали только родители и опекуны. Теперь трудоспособные россияне, ухаживающие за такими детьми и не являющиеся их родителями или опекунами, также смогут получать эту сумму.