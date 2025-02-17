Инвесторы хотят вложить в проекты в Самарской области 6,5 миллиардов рублей

В правительстве Самарской области под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова прошло заседание рабочей группы по инвестпроектам. На нем обсудили презентации двух новых инвесторов. Один хочет построить в регионе объекты придорожного сервиса на суму 550 миллионов рублей. Другой инвестор планирует вложить более шести миллиардов рублей в развитие сельского хозяйства в Самарской области.