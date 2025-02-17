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Инвесторы хотят вложить в проекты в Самарской области 6,5 миллиардов рублей

В правительстве Самарской области обсудили презентации новых инвесторов.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Самарской области под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова прошло заседание рабочей группы по инвестпроектам. На нем обсудили презентации двух новых инвесторов. Один хочет построить в регионе объекты придорожного сервиса на суму 550 миллионов рублей. Другой инвестор планирует вложить более шести миллиардов рублей в развитие сельского хозяйства в Самарской области.

— Единогласно приняли решение вынести эти проекты на рассмотрение комитета по инвестклимату под председательством губернатора, — сказал Дмитрий Богданов и отметил, что проекты имеют большое значение для улучшения качества жизни в регионе.

Каждому из проектов назначили куратора. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области будет оказывать им всю необходимую консультационную поддержку.

экономика