Инвесторы хотят вложить в проекты в Самарской области 6,5 миллиардов рублей

В правительстве Самарской области под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова прошло заседание рабочей группы по инвестпроектам. На нем обсудили презентации двух новых инвесторов. Один хочет построить в регионе объекты придорожного сервиса на суму 550 миллионов рублей. Другой инвестор планирует вложить более шести миллиардов рублей в развитие сельского хозяйства в Самарской области.
— Единогласно приняли решение вынести эти проекты на рассмотрение комитета по инвестклимату под председательством губернатора, — сказал Дмитрий Богданов и отметил, что проекты имеют большое значение для улучшения качества жизни в регионе.
Каждому из проектов назначили куратора. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области будет оказывать им всю необходимую консультационную поддержку.