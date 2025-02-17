Задолжавший Сбербанку 11 млн рублей застройщик «Донстрой» признан банкротом

Строительная компания не выплатила банку 11 млн руб. процентов по кредиту, в связи с чем «Сбер» обратился в суд. В октябре прошлого года в отношении «Донстроя» ввели процесс наблюдения. Теперь в организацию назначен конкурсный управляющий, который будет руководить ей на протяжении полугода.