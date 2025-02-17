Беларусь привезла шоколадную колбасу и другие продукты на выставку, которая проходит на родине дубайского шоколада в ОАЭ

В том числе на выставку привезли белорусское сухое детское питание, молочные конфеты, кофе, какао-напитки, сухие специализированные напитки для питания, полуфабрикаты из говядины, консервы, в том числе белорусские продукты «халяль», муку, мучные полуфабрикаты, комбикорма и премиксы, в том числе птитим из твердых сортов пшеницы, овсяную муку, цельнозерновую муку из пшеницы и ржи, рапсовое масло, хлопья быстрого приготовления.