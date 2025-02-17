Беларусь привезла шоколадную колбасу и другие продукты на выставку, которая проходит на родине дубайского шоколада в ОАЭ

Белорусские продукты представлены на масштабной выставке, которая проходит на родине дубайского шоколада в ОАЭ, сообщает БелТА.
Так, Беларусь среди других стран представлена международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood 2025, которая проходит с 17 по 21 февраля в Дубае.
Белорусская экспозиция The Taste of Nature выполнена в образе ажурного дома, оформленного элементами вытинанки. На выставке презентовали белорусские новинки, например, сыр с белой плесенью и сыры с голубой плесенью «Минского молочного завода № 1», сухие молочные продукты, твердые сыры, сливочное масло, глазированные сырки и т.д.
Также на выставке белорусские классические сыры и эксклюзивные молочные конфеты, обогащенные витамином Д3, сыр с паприкой, жироль с лисичками и норвежский сыр от «Бабушкийно крынки». Глазированные сырки, пирожные и шоколадную колбасу привезла в Дубай компания «Беллакт».
В том числе на выставку привезли белорусское сухое детское питание, молочные конфеты, кофе, какао-напитки, сухие специализированные напитки для питания, полуфабрикаты из говядины, консервы, в том числе белорусские продукты «халяль», муку, мучные полуфабрикаты, комбикорма и премиксы, в том числе птитим из твердых сортов пшеницы, овсяную муку, цельнозерновую муку из пшеницы и ржи, рапсовое масло, хлопья быстрого приготовления.
Также из Беларуси в Дубай привезли безлактозное молоко, широкий ассортимент сухих молочных продуктов, йогурты, сыры твердые и сверхтвердые, многие другие продукты.
Напомним, что ранее «Коммунарка» объявила о выпуске дубайского шоколада в Беларуси.
Тем временем Татьяна Ким сообщила, что сумма инвестиций в логистический центр Wildberries под Минском составят 11 млрд рублей.