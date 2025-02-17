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Пассажиры не могут вылететь из Актобе в Астану: во FlyArystan прокомментировали ситуацию

В Сети 17 февраля распространяется информация о том, что пассажиры борта авиакомпании FlyArystan вот уже 19 часов не могут вылететь из Актобе в Астану, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Эту ситуацию Zakon.kz прокомментировали в авиакомпании.

«Рейс FS7394 по направлению Актобе — Астана 17 февраля 2025 г. был задержан по техническим причинам. Пассажирам данного рейса были предоставлены напитки, питание и расселение в гостинице. Также пассажирам доступно бесплатное перебронирование на ближайший рейс или полный возврат средств», — рассказали в пресс-службе.

Также там сообщили, что на данный момент сотрудники авиакомпании прилагают все усилия для скорейшего решения вопроса.

«FlyArystan информирует пассажиров посредством What’sApp*, SMS сообщений или писем на электронную почту, указанную при бронировании», — заключили в компании.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.