Мировые СМИ признали лидерство российского банковского сектора

В Азии признают, что искусственный интеллект в финансовом секторе России поддерживают не только финансовые организации, но и на государственном уровне. Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина призывает не перерегулировать отрасль, позволяя развиваться новым технологиям. Глава ЦБ утверждает, что «искусственный интеллект становится базовой технологией» и Центробанк ищет "золотую середину — между тем, чтобы создать стимулы для развития данной технологии и защитой граждан от рисков, которые могут возникать при применении ИИ.