Грот не разевай

Спорное уведомление министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, которое оспаривало ООО «Сталагмит-Экскурс», было вынесено 14 июня прошлого года. Этим документом госорган расторг с обществом договор аренды земельного участка площадью чуть больше 4,6 га, на территории которого, помимо прочего, находится и входной туннель в Кунгурскую ледяную пещеру. Как следует из материалов дела, договор аренды был заключен 23 марта 2023 года на десять лет для использования земли в рекреационных целях в установленных границах. После осмотра участка министерство посчитало, что он не используется по назначению, поскольку на его территории расположены здания платного туалета 1983 года постройки, а также два сооружения, где расположены мангал и прокат одежды. Сам участок относится к землям особо охраняемых территорий и объектов, а разрешения на строительство объектов арендатор не получал. Нахождение на нем «посторонней» недвижимости является нарушением и основанием для расторжения договора.