СК начал проверку после жалоб свердловчан на строительство многоэтажки

— Глава ведомства поручил организовать проверку информации о нарушении жилищных прав граждан. Жители обеспокоены тем, что помимо круглосуточного шума новое здание будет подключено к уже действующим коммуникациям. И это существенно увеличит нагрузку на них, — сообщает ведомство.