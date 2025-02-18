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СК начал проверку после жалоб свердловчан на строительство многоэтажки

Жители Екатеринбурга обеспокоены возведением многоэтажки во дворе.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге экспертиза выдала разрешение на строительство многоэтажного дома во дворе среди уже имеющихся строений. Данным фактом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал провести проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Глава ведомства поручил организовать проверку информации о нарушении жилищных прав граждан. Жители обеспокоены тем, что помимо круглосуточного шума новое здание будет подключено к уже действующим коммуникациям. И это существенно увеличит нагрузку на них, — сообщает ведомство.

Также глава СК поручил начать проверку исполняющему обязанности руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко.

СК