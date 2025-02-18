Какие дороги отремонтируют в Башкирии в рамках нового нацпроекта

С 2025 года работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в регионе планируется привести в нормативное состояние 658 п. м мостов и более 400 км дорог. В том числе это трассы Магнитогорск — Ира, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Стерлитамак — Раевский, Буздяк — Давлеканово, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка и другие.