С 2025 года работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в регионе планируется привести в нормативное состояние 658 п. м мостов и более 400 км дорог. В том числе это трассы Магнитогорск — Ира, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Стерлитамак — Раевский, Буздяк — Давлеканово, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка и другие.
Какие дороги отремонтируют в Башкирии в рамках нового нацпроекта
В Башкирии за шесть лет действия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 1800 км дорог, 21 мост общей протяжённостью 1480 погонных метров, построили и реконструировали 13 дорог общей длиной 95,5 км и два моста длиной 794 метра. Об этом напомнили в минтрансе РБ.