Волгоградские приставы взыскали с должников 10,5 млрд рублей

В минувшем году на исполнении в подразделениях судебных приставов регионального управления находилось более 2 млн исполнительных производств. Взысканная сумма превысила 10,5 млрд рублей, при этом из них почти 2 млрд рублей перечислены в бюджетную систему РФ.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в работе с исполнительными производствами особое внимание уделялось социально значимым категориям, в первую очередь связанным со взысканием алиментов.
Так, в 2024 году сумма, взысканная на содержание детей, составила более 1,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.
К слову, в отношении неплательщиков приставы возбудили 972 уголовных дела, составили 2078 протоколов, вынесли 9195 постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны и наложили 1933 ареста на их имущество.
Помимо этого, судебные приставы, обеспечивая правопорядок в судах, не допустили чрезвычайных происшествий. В частности, ими было предотвращено 2575 попыток пронести в здания судов запрещенные вещества и предметы.