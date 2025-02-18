Волгоградские приставы взыскали с должников 10,5 млрд рублей

В минувшем году на исполнении в подразделениях судебных приставов регионального управления находилось более 2 млн исполнительных производств. Взысканная сумма превысила 10,5 млрд рублей, при этом из них почти 2 млрд рублей перечислены в бюджетную систему РФ.