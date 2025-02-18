Нацбанк поднял курс доллара и понизил курс евро на 18 февраля

Национальным банком изменены курсы валют на 18 февраля 2025 года, вторник. Так, курс доллара и курс российского рубля увеличились, а курс евро стал меньше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 18 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2645 белорусского рубля, 1 евро — 3,4194 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5401 белорусского рубля.
Так, в сравнении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 17 февраля, курс евро стал ниже, а курс доллара и курс российского рубля повышены во вторник, 18 февраля. Ощутимее изменился в сторону увеличения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0012 белрубля, евро потерял 0,0002 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0008 белрубля.
Тем временем Татьяна Ким сообщила, что сумма инвестиций в логистический центр Wildberries под Минском составят 11 млрд рублей.