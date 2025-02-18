Жители пригорода стали причиной высоких цен на электроэнергию в Приморье: что ответили власти

«Проблему несправедливого потребления электроэнергии мы видели давно, особенно в Артеме. Например, те, кто строили большие дома от 100 квадратных метров и более, заказывали 15 киловатт мощности, а потребляли гораздо больше. То есть в этой ситуации, если потребление больше, значит его нужно оплатить», — сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.