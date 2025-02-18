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Жители пригорода стали причиной высоких цен на электроэнергию в Приморье: что ответили власти

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля, ФедералПресс. С 1 января 2025 года в Приморье, как и по всей России, вступили в силу изменения в тарифной системе на электроэнергию. Это затронуло только менее 1% населения, а многодетные семьи останутся вне изменений. Подробности о нововведениях были раскрыты на пресс-конференции в правительстве Приморского края.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Проблему несправедливого потребления электроэнергии мы видели давно, особенно в Артеме. Например, те, кто строили большие дома от 100 квадратных метров и более, заказывали 15 киловатт мощности, а потребляли гораздо больше. То есть в этой ситуации, если потребление больше, значит его нужно оплатить», — сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.

В рамках реформы с 2025 года вводится три уровня тарификации. Первый, льготный, применяется на потребление до 3900 кВт/ч в месяц и индексируется ежегодно. Второй уровень, «экономически обоснованный», действует на потребление от 3901 до 6000 кВт/ч, учитывая расходы на передачу электроэнергии. Третий уровень, применяемый для потребителей, использующих более 6001 кВт/ч в месяц, будет соответствовать тарифам для коммерческих объектов.

Особое внимание уделено домам, где установлены системы отопления, не соответствующие нормам, что часто приводит к чрезмерному потреблению электроэнергии. Примеры из Спасского района показали, что из 16 600 счетов только 49 оказались в пределах повышенного тарифа.

«Анализируя обращения граждан, мы видим, что в этих домах зачастую нет системы отопления, рассчитанной для данного строения согласно действующим нормам, а отапливается оно бытовыми электронагревателями с низким энергосберегающим потенциалом. Как правило, подключены гаражи, теплицы и другие хозяйственные постройки — в итоге все это, несомненно, даст высокое потребление электроэнергии, и, соответственно, большие затраты на нее», — отметил Малюшицкий.

Для многодетных семей нововведения не применяются. Чтобы подтвердить свой статус, гражданам необходимо обратиться в ДЭК с соответствующими документами. Все вопросы по завышению платежей следует направлять в агентство по тарифам или подразделения ПАО «ДЭК».

Напомним, в Приморье появились новые правила для застройщиков.

ЖКХ