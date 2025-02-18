Льготная ипотека на Дальнем Востоке вернулась в строй

Кроме того, с 7 февраля по 6 августа 2025 года банки получат дополнительные компенсации — до 3% при покупке квартиры и до 3,5% при строительстве частного дома. Это поможет сохранить доступность ипотеки даже в условиях высокой ключевой ставки.