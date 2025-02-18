Льготная ипотека на Дальнем Востоке вернулась в строй

Темпы выдачи льготной ипотеки на Дальнем Востоке и в Арктике вернулись на уровень прошлого года. Программа, позволяющая приобретать жилье под 2% годовых, снова работает в прежнем режиме после вмешательства правительства.
Ранее процесс выдачи кредитов замедлился: банки начали менять условия, что вызвало недовольство заемщиков. В ситуацию вмешался полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, который доложил о проблеме Михаилу Мишустину. После этого Минфин увеличил компенсации банкам, и кредитование вновь набрало обороты.
На сегодня по программе выдано более 143 тысяч кредитов, а их общая сумма превысила 681 миллиард рублей. Чаще всего льготной ипотекой пользуются жители Приморского края, Якутии и Хабаровского края.
Кроме того, с 7 февраля по 6 августа 2025 года банки получат дополнительные компенсации — до 3% при покупке квартиры и до 3,5% при строительстве частного дома. Это поможет сохранить доступность ипотеки даже в условиях высокой ключевой ставки.
Программа льготного кредитования жилья продолжит работать до 2030 года, а узнать условия получения ипотеки можно на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.