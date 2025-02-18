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Челябинцам стали чаще предлагать работу со стажировкой

Опубликованы результаты очередного исследования челябинского рынка труда.

Провели его аналитики сервиса «Авито Работа», а опубликовал результаты «Коммерсант». Они показали, что в январе 2025 года в Челябинске в сравнении с началом прошлого выросло на 23 процента число вакансий, в которых работодатели предлагают кандидатам стажировку.

Наиболее часто стали предлагать стажировку претендентам на должность поваров — плюс 134 процента. На 114 процентов чаще стали предлагать поработать со стажировкой упаковщикам, на 44 процента — администраторам, на 26 процентов — менеджерам по работе с клиентами, на 11 процентов — монтажникам.

экономика
занятость