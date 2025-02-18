Челябинцам стали чаще предлагать работу со стажировкой

Наиболее часто стали предлагать стажировку претендентам на должность поваров — плюс 134 процента. На 114 процентов чаще стали предлагать поработать со стажировкой упаковщикам, на 44 процента — администраторам, на 26 процентов — менеджерам по работе с клиентами, на 11 процентов — монтажникам.