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Красноярскую торговую сеть оштрафовали на 300 тысяч рублей

В 2024 году было проверено более 120 торговых точек этой сети.

Источник: ТАСС

Красноярскую торговую сеть «Командор» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства в 2024 году проверили более 120 торговых объектов в разных городах и районах Красноярского края. Были выявлены нарушения норм санитарного законодательства, среди которых неправильное хранение продуктов, грязные полы, продажа продуктов с признаками порчи, складские и торговые помещения с дефектами отделки, продажа товаров без маркировки и т. д.

Торговой сети был выписан штраф в размере 300 тысяч рублей, а также выданы предписания об устранении нарушений.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что двое красноярцев отравились мухоморами с начала 2025 года.

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