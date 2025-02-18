Красноярскую торговую сеть оштрафовали на 300 тысяч рублей

Специалисты ведомства в 2024 году проверили более 120 торговых объектов в разных городах и районах Красноярского края. Были выявлены нарушения норм санитарного законодательства, среди которых неправильное хранение продуктов, грязные полы, продажа продуктов с признаками порчи, складские и торговые помещения с дефектами отделки, продажа товаров без маркировки и т. д.